СВР РФ: Сербия перечеркивает дружбу с Россией трусливой многовекторностью

Сербия перечеркивает традиции дружбы с Россией жаждой наживы и трусливой многовекторностью. Так в Службе внешней разведки (СВР) РФ оценили экспорт сербскими производителями военной продукции на Украину.

«Производителям в Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции», — отметили в ведомстве, подчеркнув, что сербская военная продукция в руках Киева будет направлена на уничтожение российских воен­нослужащих и жителей населенных пунктов России.

Ранее СВР сообщила, что Сербия использует обходные пути для поставок военной продукции на Украину. Отмечается, что производимые на оборонных предприятиях республики боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде пол­ных комплектов деталей для сборки.

Это, как указали в ведомстве, позволяет Киеву в дальнейшем получать формально не сербскую воен­ную продукцию, а собранную на оружейных заводах западных государств.