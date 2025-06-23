Сербия перечеркивает традиции дружбы с Россией жаждой наживы и трусливой многовекторностью. Так в Службе внешней разведки (СВР) РФ оценили экспорт сербскими производителями военной продукции на Украину.
«Производителям в Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции», — отметили в ведомстве, подчеркнув, что сербская военная продукция в руках Киева будет направлена на уничтожение российских военнослужащих и жителей населенных пунктов России.
Ранее СВР сообщила, что Сербия использует обходные пути для поставок военной продукции на Украину. Отмечается, что производимые на оборонных предприятиях республики боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки.
Это, как указали в ведомстве, позволяет Киеву в дальнейшем получать формально не сербскую военную продукцию, а собранную на оружейных заводах западных государств.