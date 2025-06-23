Россиянам назвали опасную причину сильной утомляемости

Терапевт Портнова: Повышенная утомляемость может указывать на саркопению

Врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова предупредила, что повышенная физическая утомляемость может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Одной из причин повышенной утомляемости врач назвала саркопению — состояние, при котором происходит потеря мышечной массы и силы. У пожилых людей она развивается в результате естественных возрастных изменений мышечной ткани. Однако в молодом возрасте это опасное состояние может быть следствием развития различных патологий, например, онкологических заболеваний, сахарного диабета второго типа и хронической сердечной недостаточности, предупредила терапевт.

В развитии этого состояния большое значение имеет образ жизни, включая скудную физическую активность и низкое качество питания. Например, несбалансированный рацион может приводить к недостаточному синтезу белка и, как следствие, к атрофии мышечных волокон, что вызывает потерю мышечной массы и силы Роксана Портнова терапевт, кардиолог

Врач уточнила, что симптомы саркопении развиваются медленно и постепенно, поэтому человек замечает изменения уже при выраженных проявлениях. Например, когда у него появляются трудности с выполнением привычных действий, выраженная мышечная и общая слабость, боли в мышцах.

Кроме того, может отмечаться нарушение баланса и координации, что значительно увеличивает риск падений, особенно у пожилых людей. Помимо этого, в некоторых случаях возможны сложности с самостоятельным передвижением и самообслуживанием, добавила доктор.

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