Россиянин на Porsche устроил гонки с полицией и стрельбой из-за груза

В Петербурге наркокурьер на Porsche устроил гонки с полицией и стрельбой

В Шушары Санкт-Петербурга полиция задержала 28-летнего жителя, пытавшегося скрыться на автомобиле Porsche от правоохранителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Патрулирующие инспекторы потребовали водителя иномарки остановиться для проверки документов, однако тот нажал на газ. Полиция начала преследование. Пытаясь оторваться, водитель не раз нарушил ПДД и игнорировал предупреждения правоохранителей, среди которых был и предупредительный выстрел. Тогда инспектор открыл огонь по колесам машины.

В результате водитель столкнулся с грузовиком, но смог проехать еще некоторое расстояние. В это время он выбросил из окна сверток, а после выбежал из машины и скрылся. Вскоре его нашли и задержали. Мужчина пояснил, что перевозил наркотики из одной точки в другую, а когда попался полиции, испугался и попытался сбежать.

В выброшенном свертке, как показала экспертиза, находился мефедрон и около шести граммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело, также составлены административные протоколы. Мужчину взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд приговорил женщину, которая сделала 19 тайников с наркотиками.