Россиянке вынесли приговор за закладку наркотиков

В Новосибирске суд приговорил женщину, которая сделала 19 тайников с наркотиками

В Новосибирске суд приговорил 37-летнюю местную жительницу к девяти годам колонии общего режима за закладку наркотиков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре области.

Россиянку признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

По версии следствия, женщина вместе с неустановленным лицом купила наркотики и сделала 19 тайников на территории Кировского района города. Ее сразу же задержали, а запрещенные вещества изъяли.

Ранее сотрудники ФСБ задержали контрактника, самовольно оставившего воинскую часть в Волгоградской области ради наркобизнеса.