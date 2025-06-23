Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:03, 23 июня 2025Силовые структуры

Россиянке вынесли приговор за закладку наркотиков

В Новосибирске суд приговорил женщину, которая сделала 19 тайников с наркотиками
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Новосибирске суд приговорил 37-летнюю местную жительницу к девяти годам колонии общего режима за закладку наркотиков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре области.

Россиянку признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

По версии следствия, женщина вместе с неустановленным лицом купила наркотики и сделала 19 тайников на территории Кировского района города. Ее сразу же задержали, а запрещенные вещества изъяли.

Ранее сотрудники ФСБ задержали контрактника, самовольно оставившего воинскую часть в Волгоградской области ради наркобизнеса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о колоссальном ущербе для всех ядерных объектов в Иране. Россия увидела в этом открывшийся ящик Пандоры

    Звезда сериала «Универ» похвасталась обувью более чем за 100 тысяч рублей

    МИД России раскрыл ожидания от саммита НАТО в Гааге

    Медведев вернулся в топ-10 рейтинга ATP

    Российские пенсионерки отправились за черемшой и почти неделю выживали в тайге без воды

    Медведь забрался в дом и напал на спящего мужчину

    Tesla запустила роботакси

    В Госдуме разъяснили направленность законопроекта по профилактике травли в школах

    Россиянке вынесли приговор за закладку наркотиков

    Таксист в Азии предложил туристке расплатиться за поездку телом и прослыл «позором страны»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости