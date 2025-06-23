Подросток в центре города выстрелил из пистолета россиянину в лицо

В центре Петербурга подросток выстрелил из газового пистолета мужчине в глаз

В центре Санкт-Петербурга 17-летний подросток выстрелил из газового пистолета в глаз 48-летнему жителю Мурино. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

По данным канала, о ЧП стало известно со слов пострадавшего. По его словам, все произошло около трех часов ночи у бара, расположенного в доме №14 на улице Рубинштейна. Там неизвестный выстрелил ему в лицо, после чего мужчина был вынужден обратиться к медикам. Врачи диагностировали у него химический ожог первой степени коньюктивы правого глаза.

Сейчас полиция задержала подозреваемого. Им оказался 17-летний юноша.

Ранее сообщалось, что в Михайловке Волгоградской области ранее судимый 30-летний местный житель в кафе устроил стрельбу из пистолета, в результате которой пострадали двое посетителей.