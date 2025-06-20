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11:28, 20 июня 2025Силовые структуры

В ходе стрельбы в российском кафе пострадали двое посетителей

Волгоградец устроил стрельбу в кафе и ранил двух мужчин, у него изъяли арсенал
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Михайловке Волгоградской области ранее судимый 30-летний местный житель в кафе устроил стрельбу из пистолета, в результате которой пострадали двое посетителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, 8 июня мужчина был со знакомыми в заведении, где между ними вспыхнула ссора. Он схватил травматический пистолет и выстрелил в двух оппонентов. 41-летний пострадавший получил огнестрельное ранение в спину, а его 42-летний приятель в бедро и поясницу.

Оперативники установили личность стрелявшего. У него дома полицейские нашли арсенал из автомата, дробовика и двух травматических пистолетов. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Выясняется источник происхождения оружия.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержан 76-летний пенсионер, обстрелявший дорожных рабочих из ружья.

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