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23:47, 23 июня 2025Силовые структуры

Россиянин стрелял из окна в прохожих и животных

В Железноводске мужчина стрелял в прохожих и животных, его задержали
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Железноводске Ставропольского края мужчина открыл огонь по прохожим и животным из пневматического ружья, россиянина задержали. Об инциденте сообщил глава города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.

«В Железноводске произошел неприятный инцидент: мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным. К счастью, благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник был быстро задержан и сейчас находится в полицейском участке», — написал мэр.

Бакулин уточнил, что в данный момент проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Глава города поблагодарил стражей порядка за быструю и эффективную работу.

Ранее сообщалось, что оперативники задержали 23-летнего хулигана, открывшего стрельбу из Gelandewagen около Москва-Сити.

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