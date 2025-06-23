Россиянин стрелял из окна в прохожих и животных

В Железноводске мужчина стрелял в прохожих и животных, его задержали

В Железноводске Ставропольского края мужчина открыл огонь по прохожим и животным из пневматического ружья, россиянина задержали. Об инциденте сообщил глава города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.

«В Железноводске произошел неприятный инцидент: мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным. К счастью, благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник был быстро задержан и сейчас находится в полицейском участке», — написал мэр.

Бакулин уточнил, что в данный момент проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Глава города поблагодарил стражей порядка за быструю и эффективную работу.

Ранее сообщалось, что оперативники задержали 23-летнего хулигана, открывшего стрельбу из Gelandewagen около Москва-Сити.