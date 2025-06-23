Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 23 июня 2025Россия

Россиянка согласилась стать третьей женой многоженца и заразилась ВИЧ

Жительница Дагестана согласилась стать третьей женой многоженца и заразилась ВИЧ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жительница Дагестана согласилась стать третьей женой многоженца и заразилась ВИЧ. Об этом сообщает Telegram-канала «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».

О случившемся рассказал врач местной больницы. Медик признался, что выдержал паузу в несколько месяцев, чтобы нельзя было установить девушку по дате обращения.

По словам врача, россиянка обратилась с жалобами на слабость и налет на языке. После того как у мужа девушки случайно обнаружили ВИЧ, проверили и его жену — она также оказалась инфицирована.

Медик пояснил, что девушка незнакома с другими женами своего мужа, несмотря на то что она знает об их существовании. Пациентка поинтересовалась у медиков, каким образом можно предупредить женщин о риске заражения.

Ранее суд приговорил жителя Тюменской области к лишению свободы за заражение партнерши ВИЧ. Его признали виновным в совершении деяния, предусмотренного статьей 122 Уголовного кодекса. Следствие доказало, что мужчина знал о болезни — осведомленность лица о наличии у него ВИЧ является обязательным элементом состава преступления.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Начальник военной полиции погиб в схватке с мародерами в Курской области. Подозреваемые задержаны. Что известно?

    Самую большую и самую маленькую квартиры в Москве сравнили

    Раскрыты предпочтения россиян по общению в популярной соцсети

    В агентстве тренера ЦСКА отреагировали на информацию о грозящей ему тюрьме в Швейцарии

    У пары краснокнижных бинтуронгов впервые в России появилось потомство

    Москвичей призвали не ждать потепления

    Частоту запусков европейского конкурента российской «Ангары» нарастят

    Россиянка приняла ванну и осталась без пальцев

    Экономике США предсказали усиление инфляции из-за атаки на Иран

    Путин высказался о нападении России на Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости