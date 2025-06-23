Россиянка согласилась стать третьей женой многоженца и заразилась ВИЧ

Жительница Дагестана согласилась стать третьей женой многоженца и заразилась ВИЧ

Жительница Дагестана согласилась стать третьей женой многоженца и заразилась ВИЧ. Об этом сообщает Telegram-канала «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».

О случившемся рассказал врач местной больницы. Медик признался, что выдержал паузу в несколько месяцев, чтобы нельзя было установить девушку по дате обращения.

По словам врача, россиянка обратилась с жалобами на слабость и налет на языке. После того как у мужа девушки случайно обнаружили ВИЧ, проверили и его жену — она также оказалась инфицирована.

Медик пояснил, что девушка незнакома с другими женами своего мужа, несмотря на то что она знает об их существовании. Пациентка поинтересовалась у медиков, каким образом можно предупредить женщин о риске заражения.

Ранее суд приговорил жителя Тюменской области к лишению свободы за заражение партнерши ВИЧ. Его признали виновным в совершении деяния, предусмотренного статьей 122 Уголовного кодекса. Следствие доказало, что мужчина знал о болезни — осведомленность лица о наличии у него ВИЧ является обязательным элементом состава преступления.