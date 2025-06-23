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11:34, 23 июня 2025Россия

Российский участник СВО рассказал о бое с вдвое превосходящими силами наемников ВСУ

ТАСС: В Запорожье ДНР двое российских бойцов уничтожили группу наемников ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Игорь Романенков /  ТАСС

В населенном пункте Запорожье Донецкой народной республики (ДНР) двое российских бойцов уничтожили вдвое превосходящую по силам группу иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал участник боя, военнослужащий с позывным Валек, передает ТАСС.

По данным агентства, бой вели двое штурмовиков 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток». При этом наемников ВСУ было четверо.

«Мы с ними в стрелковом бою встретились. Их было четверо, нас двое. Была перестрелка, мы их уничтожили, после этого начала артиллерия работать», — вспомнил Валек.

С его слов, после артиллерийских ударов иностранных наемников в населенном пункте больше не встречали.

О взятии населенного пункта Запорожье в ДНР стало известно в воскресенье, 21 июня. Занятие села в Минобороны назвали значимым шагом на пути к полному освобождению региона.

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