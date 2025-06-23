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12:33, 23 июня 2025Забота о себе

Школьница выпила 20 таблеток слабительного и попала в больницу

В Москве госпитализировали школьницу, которая выпила 20 таблеток слабительного
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве шестиклассницу госпитализировали после того, как она выпила слабительное для похудения. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным источника канала, 13-летняя школьница прочитала в сети сообщения о том, что при помощи слабительного можно похудеть. После этого девочка решила выпить сразу 20 таблеток.

После употребления слабительное сразу же начало действовать, школьнице стало плохо. Ее экстренно доставили в одну из клиник Москвы. Уточняется, что сейчас девочка чувствует себя хорошо.

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