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17:33, 19 июня 2025Забота о себе

Врачи спасли проглотившего инструмент в кресле стоматолога россиянина

В Кемерово врачи спасли пациента, проглотившего металлический болт
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Хирург и эндоскопист больницы имени Подгорбунского в Кемерово спасли жизнь пациенту, проглотившему инструмент в кресле стоматолога. Историю опубликовали на странице медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

По словам россиянина, во время приема у стоматолога отлетел инструмент, которым затягивают имплант, и пациент рефлекторно его проглотил. Металлический болт размером около трех сантиметров не выходил естественным путем, после чего мужчина решил обратиться к врачам. Заведующий хирургическим отделением Алексей Новиков определил, что инородное тело находится в тонкой кишке, и мануально переместил его в толстую кишку. Однако инструмент продолжал оставаться в теле россиянина.

Тогда врачи прибегли к эндоскопическому методу и извлекли болт. «Это довольно интересный и серьезный случай, ведь острые металлические инородные тела могут вызвать кровотечение или перфорацию стенки кишки, что приведет к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода», — предупредили врачи. Уточняется, что сейчас пациент чувствует себя нормально, его жизни ничего не угрожает.

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