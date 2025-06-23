Сотрудник нефтехимического комплекса в России пытался устроить взрыв на работе

В Татарстане сотрудник пытался пронести взрывчатку на нефтехимический объект

Сотрудники силовых структур предотвратили теракт на крупном нефтехимическом комплексе в Нижнекамске. Об этом сообщает портал «Реальное время» со ссылкой на управление ФСБ России по Татарстану.

По данным ведомства, мужчину курировали украинские спецслужбы. По их заданию он должен был извлечь взрывное устройство из тайника, пронести на территорию предприятия, где работал, и устроить взрыв. После этого подрывник намеревался покинуть страну.

Его действия предотвратили сотрудники ФСБ, которые обнаружили взрывчатку по координатам схрона. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о подготовке к теракту.

Ранее двое россиян 1987-го и 1999-го годов рождения были задержаны сотрудниками ФСБ при проносе самодельных взрывных устройств на территорию предприятия оборонно-промышленного комплекса Московского региона.