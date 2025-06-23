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18:30, 23 июня 2025Моя страна

Спортсмен из Челябинска завоевал медаль на чемпионате России по пляжному самбо

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Аслан Курбанов (справа)

Аслан Курбанов (справа). Фото: Министерство спорта Челябинской области

Южноуральский спортсмен Аслан Курбанов завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по пляжному самбо в Москве. Об этом сообщает новостной портал «Хорошие новости».

Спортсмен из Челябинска победил действующего чемпиона мира Александра Дурнояна, после чего одержал победу над Данилом Безродным, а в борьбе за бронзу одолел Руслана Абдулмежидова — бронзового призера прошлого чемпионата России.

«Спортсмен тренируется под руководством Евгения Базилова — главного тренера Челябинской области по самбо», — уточнили в Министерстве спорта Челябинской области.

В июне южноуральские спортсмены завоевали медали на чемпионате России по гиревому спорту.

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