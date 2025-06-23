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12:32, 23 июня 2025Интернет и СМИ

Стал известен востребованный у россиян формат для общения и самовыражения во «ВКонтакте»

«ВКонтакте»: Истории — один из ключевых форматов для общения и самовыражения
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

У пользователей «ВКонтакте» одним из ключевых форматов для общения и самовыражения стали истории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе социальной сети. «ВКонтакте» сохраняет тренд на рост вертикальных форматов — истории и клипы продолжают расти быстрее других и остаются наиболее вовлекающими на платформе.

За год просмотры историй выросли на 26 процентов, а дневная аудитория — на 14 процентов. Каждый месяц истории в социальной сети смотрят 58 миллионов пользователей. В среднем каждый зритель смотрит 23 истории в день. Активнее всего публикуют в выходные, особенно по субботам и воскресеньям в вечернее время. В новогодние каникулы и другие праздничные периоды — охваты публикаций стабильно выше среднего на 15-17 процентов.

Почти миллион человек в день делятся историями только с друзьями или близким кругом. Женщины чаще выбирают такой формат — они составляют около 80 процентов пользователей, выкладывающих истории с ограниченным доступом. Больше всего просмотров историй приходится на Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Челябинск и Краснодар.

«Истории "ВКонтакте" становятся одним из ключевых форматов для общения и самовыражения. Сегодня их публикуют 11,9 миллиона авторов каждый месяц, и мы видим устойчивый рост: только за последний квартал к числу авторов присоединилось более 2 миллионов человек. Чтобы поддерживать такую динамику, мы фокусируемся на улучшении пользовательского опыта — от шаблонов и черновиков до удобных приватных настроек и новых точек входа», — отметил директор по продуктам социальных сервисов Святослав Васильев.

Ранее россияне раскрыли самые популярные способы начать общение в сети. Пользователи «ВКонтакте» присылают в личные сообщения комментарий к истории, мемы, посты или видео.

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