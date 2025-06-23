Терапевт предупредила о провокаторе болезней сердца

Терапевт Лозикова: Избыток жирного красного мяса провоцирует болезни сердца

Постоянное употребление красного мяса может провоцировать болезни сердца, предупредила врач-терапевт Анастасия Лозикова. О вреде этого продукта она рассказала в беседе с РИА Новости.

Избыток жирной свинины или говядины провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, обратила внимание медик. «Вред от мяса состоит не в самом продукте, а в его количестве, жирных составляющих, включая соус или хлеб, и способе приготовления», — уточнила специалист.

Лозикова рекомендовала выбирать постную говядину или телятину, готовить ее на пару, тушить или запекать, а также добавлять к мясу овощи.

Ранее диетолог Анастасия Лебедева предупредила, что некоторые продукты повышают риск теплового удара. По ее словам, в жару не стоит сочетать алкоголь с солеными закусками.