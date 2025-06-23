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15:31, 23 июня 2025Забота о себе

Терапевт предупредила о провокаторе болезней сердца

Терапевт Лозикова: Избыток жирного красного мяса провоцирует болезни сердца
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Madie Hamilton / Unsplash

Постоянное употребление красного мяса может провоцировать болезни сердца, предупредила врач-терапевт Анастасия Лозикова. О вреде этого продукта она рассказала в беседе с РИА Новости.

Избыток жирной свинины или говядины провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, обратила внимание медик. «Вред от мяса состоит не в самом продукте, а в его количестве, жирных составляющих, включая соус или хлеб, и способе приготовления», — уточнила специалист.

Лозикова рекомендовала выбирать постную говядину или телятину, готовить ее на пару, тушить или запекать, а также добавлять к мясу овощи.

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