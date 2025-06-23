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04:44, 23 июня 2025Мир

Трамп вычеркнул конгрессмена из движения MAGA за критику ударов по Ирану

Трамп исключил конгрессмена Масси из движения MAGA за критику ударов по Ирану
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / US White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вычеркнул конгрессмена Томаса Масси из сторонников движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») после его критики ударов по Ирану. Об этом глава государства сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Масси усомнился в том, что решение Трампа об атаке на Иран соответствует конституции США. В ответ на это президент назвал его «слабым, неэффективным и простодушным выскочкой».

«Конгрессмен Томас Масси из Кентукки — не часть движения MAGA, хотя ему нравится говорить, что он в него входит. На самом деле MAGA его не хочет, не знает и не уважает. Он — отрицательная сила», — написал Трамп.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что движение MAGA официально умерло после решения Трампа атаковать Иран. «Когда президент надевает шляпу MAGA, вступая в заговор с целью втянуть Америку в войну, пообещав, что как лидер MAGA он будет добиваться мира, MAGA перестает что-то значить», — сказал он, назвав американского лидера «позором нации».

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