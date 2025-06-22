В США раскрыли последствия ударов по Ирану для Трампа

Риттер: Движение MAGA официально умерло после ударов США по Ирану

Движение MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») официально умерло после решения президента США Дональда Трампа ударить по Ирану. Такое последствие действий главы Белого дома раскрыл бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети Х.

«MAGA официально мертво как движение. Когда президент надевает шляпу MAGA, вступая в заговор с целью втянуть Америку в войну, пообещав, что как лидер MAGA он будет добиваться мира, MAGA перестает что-то значить», — сказал он.

По его мнению, сторонникам MAGA следует как можно скорее отмежеваться от Трампа и его сторонников, которые на самом деле выступают за Израиль.

До этого Риттер назвал Трампа «позором нации». «Громкий язык Трампа загнал его в угол. Ему пришлось бомбить Иран, чтобы сохранить лицо. И это человек, которого называют величайшим лидером в мире. Он — позор нации», — высказался он.