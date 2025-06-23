Трампа обвинили в разрушении своего образа миротворца

Филиппо: Трамп резко отошел от своей мирной риторики из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп разрушил свой образ миротворца, приняв решение о нанесении ударов по Ирану. В этом его обвинил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

«Трамп разрушает свою мирную риторику, нападая на Иран и противореча своему вице-президенту [Джей Ди] Вэнсу, который вчера вечером призвал США ни в коем случае не оказаться в спирали войны», — написал он.

Филиппо также выразил надежду на то, что удары США по Ирану не приведут к эскалации «в сторону третьей мировой войны».

Ранее Трамп допустил возможную смену режима в Иране. «Политически некорректно использовать термин "смена режима", но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, почему бы не сменить его?», — задался он вопросом.