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19:09, 23 июня 2025Путешествия

Туриста нашли бездыханным в номере отеля Таиланда с желтым порошком и запиской

Голландского туриста нашли бездыханным в окровавленном номере отеля в Паттайе
Алина Черненко

Фото: Rachata Teyparsit / Shutterstock / Fotodom

Голландского туриста нашли бездыханным в окровавленном номере отеля на популярном тайском курорте Паттайя. Подробностями истории поделилось издание Khaosod.

Уточняется, что на тело 54-летнего Рональда наткнулся персонал отеля в древней столице Таиланда Аюттхая. Мужчина должен был выехать из гостиницы после трехдневного пребывания там, но не явился на ресепшен в назначенный срок. Сотрудникам пришлось использовать запасной ключ, чтобы попасть в комнату. Они обнаружили европейца, лежащего рядом с кроватью без признаков жизни, и вызвали полицию.

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Прибывшие на место стражи правопорядка осмотрели тело и увидели глубокую рваную рану на левой руке. Пятна крови были по всему номеру: на полу, кровати и в ванной комнате. Кроме того, правоохранители нашли на туалетном столике желтый порошок и записку на английском языке, а в ванной комнате — телефон мужчины и нож для фруктов длиной около десяти сантиметров. Недалеко от тела лежала полупустая бутылка с алкоголем.

Основываясь на первоначальном расследовании и опросах свидетелей, полицейские предположили, что голландец мог находиться в состоянии стресса и нанести себе вред после употребления спиртного. Согласно записям с камер видеонаблюдения, никто посторонний в номер не заходил и не выходил из него.

В начале июня на другом популярном тайском курорте, Пхукете, нашли бездыханным датского туриста. Тело лежало в туалете арендованного жилья.

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