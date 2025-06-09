Страдавшего диареей туриста нашли бездыханным в туалете на курорте Таиланда

The Phuket News: Датского туриста нашли бездыханным в туалете на Пхукете

Датского туриста нашли бездыханным на популярном тайском курорте Пхукет. Подробностями трагедии поделилось местное издание The Phuket News.

В воскресенье, 8 июня, прибывшие по вызову сотрудники полиции города Патонг обнаружили 66-летнего жителя Копенгагена без признаков жизни в туалете арендованного жилья. Предварительное расследование не выявило никаких следов борьбы на месте происшествия.

Стражи правопорядка посмотрели паспорт мужчины и выяснили, что он приехал в Таиланд 3 июня. Соседи иностранца рассказали им, что датчанин с момента прибытия страдал диареей и отсутствием аппетита.

По данным источника, накануне инцидента он гулял с друзьями, но в какой-то момент вернулся домой, чтобы воспользоваться ванной комнатой. Мужчина долго не возвращался, и это насторожило его приятелей. Один из них пошел проверить, что случилось, и наткнулся на тело в уборной. Точную причину кончины туриста определит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее на берег острова вечеринок в этой же азиатской стране выбросило тело 54-летней британки в одном бюстгальтере. Нижняя часть купальника прибилась волнами к берегу рядом с ней.