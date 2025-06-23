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12:48, 23 июня 2025Бывший СССР

Украинские власти рассказали о последствиях ночной атаки на Киев

Власти Украины назвали последствия ночной атаки на Киев и область
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев и область подверглись воздушным атакам в ночь на 23 июня. Последствия атаки в своем Telegram-канале назвал глава МВД Украины Игорь Клименко.

По его словам, удары наносились при помощи дронов и ракет. Министр подчеркнул, что сильнее всего от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы украинской столицы.

Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), также были повреждены объекты в Белоцерковском и Бучанском районах Киевской области. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Российские войска в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киеву. Целью атаки могли стать цеха по сборке беспилотников.

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