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13:06, 23 июня 2025Россия

В Кремле рассказали о встречах Путина до позднего вечера

Песков: У Путина 22 июня были встречи до позднего вечера
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

У президента России Владимира Путина в воскресенье, 22 июня, был ряд встреч, которые продолжались до позднего вечера. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Вчера были рабочие мероприятия у президента. Помимо встречи с авторами учебников по истории, достаточно содержательным мероприятием, целый ряд встреч, собственно, до позднего вечера у главы государства продолжался», — сказал пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что в понедельник, 23 июня, Путин продолжает работать в Кремле. Других данных о его графике Песков не привел.

Путин 23 июня, как сообщалось ранее, встретится в Кремле с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Встреча пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где соберутся более 600 выпускников.

ЖЗЛ
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