В России допустили взятие под контроль Сум

Глава комитета ГД по обороне Картаполов не исключил возможность взятия Сум

Вооруженные силы России в перспективе могут взять под контроль город Сумы. Эту возможность допустил депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Как заявил Картаполов, в настоящий момент такой необходимости нет, однако она может возникнуть позднее.

«[В зоне СВО] идет поступательное движение вперед (...) Она (необходимость взятия Сум — прим. "Ленты.ру") может возникнуть в перспективе», — не исключил политик.

Ранее взятие украинских Сум допустил президент России Владимир Путин. Он добавил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров.