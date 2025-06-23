В России опровергли заявление о планах разместить 10 тысяч военных в Молдавии

В России опровергли заявление Молдавии о планах разместить 10 тысяч военных

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Россия намерена разместить 10 тысяч военных в Приднестровской Молдавской Республике и сместить демократически избранный режим в Молдавии. Об этом он сообщил газете Financial Times (FT).

«Они хотят укрепить военное присутствие в Приднестровье», — сказал он. Речан добавил, что Москва использует онлайн-пропаганду и осуществляет незаконные денежные переводы партиям и избирателям.

Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил на полях ПМЭФ, что высказывания молдавских властей о якобы намерении Москвы увеличить миротворческий контингент в Приднестровье вызывают недоумение. «Вдруг пошли разговоры о том, что наша страна якобы намерена завезти 10 тысяч миротворцев. Но пусть мне объяснят, как Россия может это сделать в нынешних условиях?» — сказал он.

Озеров также отметил, что если Россия будет завозить миротворцев в Приднестровье по дипломатическим паспортам, как о том заявляла Майя Санду, на это уйдет около 20 лет. «Возьмите рейсы, которые летят сейчас в основном из Стамбула. Сколько же нужно таких рейсов, даже если их полностью забить российскими миротворцами с дипломатическими паспортами?» — сказал он и добавил, что Россия не видит необходимости в увеличении миротворческого контингента.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что увеличение численности российских военных в Приднестровье не требуется. «Давайте посмотрим на факты. Численность российских военнослужащих на левобережье Днестра в рамках обеих составляющих контингента — и миротворческих сил в зоне безопасности с четко оговоренным мандатом, и в составе оперативной группы российских войск для выполнения задач по охране складов военного имущества — кратно меньше фантазий премьер-министра Молдавии. Она составляет 1,2 тысячи человек», — сказала она. Захарова добавила, что их присутствие в регионе напрямую зависит от процесса урегулирования приднестровского конфликта.

В посольстве РФ также сообщили, что глава российской дипмиссии запросил у главы правительства Молдавии привести доказательства его слов, но так и не получил их. Озеров подчеркнул, что заявления о якобы российской угрозе Молдавии звучат все чаще в связи с предвыборной ситуацией в стране, где 28 сентября должны состояться выборы в парламент. По словам Озерова, такие заявления связаны с желанием «раскачать эту ситуацию, представить дело таким образом, что Россия настроена на вмешательство во внутренние дела Республики Молдовы».

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов. Так, представителей оппозиционного блока «Победа» задержали в аэропорту Кишинева после поездки на ПМЭФ в Россию, сообщил молдавский депутат Василий Боля. «Чтобы стать заклятым недругом Майи Санду и партии ПДС, достаточно совершить деловую поездку за рубеж, провести ряд значимых встреч ради укрепления внешнеэкономических связей Республики Молдова, поддержать сограждан за границей и, соответственно, вернуться на родину», — сказал он.

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