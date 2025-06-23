В России отреагировали на сообщения о подготовке покушения на Зеленского

Депутат Швыткин исключил причастность России к покушению на Зеленского

Россия не планировала покушение на президента Украины Владимира Зеленского, поскольку не является террористическим государством, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Он также усомнился в том, что покушение в принципе имело место.

«Во-первых, я бы поставил под сомнение то, что покушение на Зеленского имело место. А если говорить о причастности к этому России, то такой сценарий исключен полностью. Мы не террористическое государство, — подчеркнул политик. — Если же кто-то все же планировал покушение, пусть Украина сама разбирается, что и из-за чего произошло».

Швыткин предположил, что негативно по отношению к президенту Украины могут быть настроены как его сограждане, так и граждане других государств, недовольные его политикой по многим вопросам.

«Зеленский столько всего совершил как в отношении собственного народа, так и в отношении других государств. Но, возможно, это покушение придумали, чтобы еще раз подчеркнуть необходимость накачки Украины вооружениями и обеспечения безопасности президента», — предположил депутат.

Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что на Зеленского готовилось покушение в аэропорту города Жешува на юго-востоке Польши. Задержан гражданин Польши пенсионного возраста, который, предположительно, был завербован.