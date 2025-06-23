В российском регионе начали отключать мобильный интернет

В Приморье начали отключать мобильный интернет в целях безопасности

В Приморье начали периодически ограничивать работу мобильного интернета в целях безопасности. Об этом сообщило правительство российского региона, передает РИА Новости.

«Такие временные ограничения — одна из мер безопасности, которую вводят в регионах в условиях СВО», — пояснили в правительстве.

При этом, как уточнили в приморском министерстве цифрового развития, ограничения не касаются голосовой связи и SMS, а проводной интернет и Wi-Fi обеспечивают альтернативный доступ в сеть.

Ранее работу мобильного интернета ограничили в Смоленской области. Губернатор Василий Анохин призвал жителей отнестись к неудобствам с пониманием и уточнил, что проводной интернет и сотовая связь продолжат функционировать.