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22:53, 18 июня 2025Россия

В российском регионе ограничили работу мобильного интернета

Губернатор Анохин: В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета

Фото: Pixabay

В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета, об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Василий Анохин.

«Информирую вас об ограничениях в работе мобильного интернета на некоторых участках региона. Мера принята в интересах обеспечения безопасности», — заявил губернатор.

Он призвал отнестись к неудобствам с пониманием и уточнил, что проводной интернет и сотовая связь продолжат функционировать.

17 июня была опубликована карта отключений мобильного интернета. Из нее следовало, что на сбои пожаловались жители 16 российских регионов, в том числе Ленинградской, Псковской, Московской областей и других субъектов.

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