В США предсказали последствия остановки помощи Украине

Подполковник Дэвис: Киев не сможет выдержать остановку помощи со стороны США

Украина столкнется с трудностями, если США остановят поставки военной помощи и перенаправят их на Ближний Восток. Об этом предупредил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его словам, Киев уже прочувствовал на себе последствия конфликта на Ближнем Востоке, когда США перенаправили в регион предназначавшиеся для него системы.

«Они [власти Украины] боятся, что боевые действия там затянутся на неопределенный срок, потому что в таком случае вообще все, чем располагают США, пойдет туда», — отметил Дэвис.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решение Вашингтона отправить на Ближний Восток 20 тысяч ракет-перехватчиков стало для него ударом. Он подчеркнул, что на боеприпасы, которые были отправлены Израилю, изначально рассчитывал Киев.