Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:39, 23 июня 2025Мир

В США предсказали последствия остановки помощи Украине

Подполковник Дэвис: Киев не сможет выдержать остановку помощи со стороны США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Christian Spicker / Globallookpress.com

Украина столкнется с трудностями, если США остановят поставки военной помощи и перенаправят их на Ближний Восток. Об этом предупредил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

По его словам, Киев уже прочувствовал на себе последствия конфликта на Ближнем Востоке, когда США перенаправили в регион предназначавшиеся для него системы.

«Они [власти Украины] боятся, что боевые действия там затянутся на неопределенный срок, потому что в таком случае вообще все, чем располагают США, пойдет туда», — отметил Дэвис.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решение Вашингтона отправить на Ближний Восток 20 тысяч ракет-перехватчиков стало для него ударом. Он подчеркнул, что на боеприпасы, которые были отправлены Израилю, изначально рассчитывал Киев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предсказали последствия остановки помощи Украине

    В МИД России назвали условия возобновления диалога с Западом

    Разработан эффективный метод лечения слепоты

    Госдеп на фоне ударов по Ирану посоветовал американцам быть осторожными за рубежом

    Военкоры раскрыли подробности ночных ударов по Киеву

    Очевидица рассказала о состоянии директора «Тайгана» после нападения львов

    В Киеве раздались новые взрывы

    Кортни Кардашьян в прозрачном платье показала обнаженные ягодицы на камеру

    Американец в пьяном угаре попытался удивить девушку неожиданным способом

    Нефть подорожала после атаки США на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости