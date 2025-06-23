В США раскрыли мрачные последствия ударов по Ирану для Трампа

Профессор Кузник: Удар по Ирану ослабит поддержку Трампа среди его сторонников

Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану приведет к ослаблению поддержки среди его сторонников, голосовавших за него как за противника войн. Мрачные для главы Белого дома последствия раскрыл профессор Питер Кузник в интервью РИА Новости.

«База сторонников Трампа расколота. Многие голосовали за него, потому что он выступал как кандидат мира и обещал не втягивать США в новые войны. Сейчас он перешел на сторону тех, кого раньше осуждал. Он солгал своим сторонникам и предал их надежды», — сказал он.

По его словам, потеря даже небольшой части сторонников способна серьезно ослабить власть Трампа. «Некоторые уже призывают к импичменту», — подчеркнул Кузник.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил о смерти движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»). «Когда президент надевает шляпу MAGA, вступая в заговор с целью втянуть Америку в войну, пообещав, что он будет добиваться мира, MAGA перестает что-то значить», — сказал он.