Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:25, 23 июня 2025Мир

В США раскрыли мрачные последствия ударов по Ирану для Трампа

Профессор Кузник: Удар по Ирану ослабит поддержку Трампа среди его сторонников
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / Global Look Press

Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану приведет к ослаблению поддержки среди его сторонников, голосовавших за него как за противника войн. Мрачные для главы Белого дома последствия раскрыл профессор Питер Кузник в интервью РИА Новости.

«База сторонников Трампа расколота. Многие голосовали за него, потому что он выступал как кандидат мира и обещал не втягивать США в новые войны. Сейчас он перешел на сторону тех, кого раньше осуждал. Он солгал своим сторонникам и предал их надежды», — сказал он.

По его словам, потеря даже небольшой части сторонников способна серьезно ослабить власть Трампа. «Некоторые уже призывают к импичменту», — подчеркнул Кузник.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил о смерти движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»). «Когда президент надевает шляпу MAGA, вступая в заговор с целью втянуть Америку в войну, пообещав, что он будет добиваться мира, MAGA перестает что-то значить», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не выбираем туриста». В Абхазии объяснили слова чиновницы о нищих отдыхающих из России

    Экс-премьер Украины заявил об отсутствии в стране здравых политических сил

    Россиян предупредили об опасных добавках в мясной продукции

    Скелет пропавшего детектива едва нашли в горе мусора

    В США увеличат дальность стрельбы гаубиц M109

    Суд ликвидировал фонд «Мемориал»

    В США раскрыли мрачные последствия ударов по Ирану для Трампа

    В Британии раскритиковали атаки Украины на Россию

    Экс-сотрудник ЦРУ предрек «непривычные» для США переговоры с Россией

    Похороны давно забытой любовницы мужа спровоцировали скандал в семье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости