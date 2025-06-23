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21:55, 23 июня 2025Мир

В США заявили об отсутствии потерь при ударе Ирана по американской базе

Al Jazeera: США не зафиксировали потерь при ударе Ирана по американской базе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

США не зафиксировали потерь среди своих военнослужащих в результате удара Ирана по авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Об этом информирует телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника.

«Мы не зафиксировали никаких потерь среди американских войск в Катаре в результате иранской ракетной атаки», — уточнил он.

Ранее Пентагон подтвердил, что Иран атаковал авиабазу США Аль-Удейд в Катаре ракетами малой и средней дальности.

До этого стало известно, что Тегеран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в рамках операции «Благословение победы». Удар стал ответом на атаку Штатов на ядерную инфраструктуру Исламской Республики.

В свою очередь, Катар осудил ракетную атаку Ирана по авиабазе Аль-Удейд и считает ее грубым нарушением суверенитета страны.

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