Визит Зеленского в ЕС описали словами «100 процентных гарантий нет»

«РБК-Украина»: Зеленский может приехать на саммит ЕС, но гарантий нет

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать на саммит Европейского совета, но 100 процентных гарантий нет. Об этом пишет «РБК-Украина» в Telegram-канале со ссылкой на неназванный источник в Европейском союзе (ЕС).

Мероприятие пройдет с 26 по 27 июня. «100 процентных гарантий [визита Зеленского] нет из-за сложного графика президента Украины», — приводит издание слова своего источника.

Сообщается, что во время саммита планируют обсудить достижение мира на Украине, а также вопросы поддержки Киева в военной и экономической сферах.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании. Там он должен встретится с королем страны Карлом III и премьер-министром Киром Стармером.