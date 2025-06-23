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13:57, 23 июня 2025Бывший СССР

Визит Зеленского в ЕС описали словами «100 процентных гарантий нет»

«РБК-Украина»: Зеленский может приехать на саммит ЕС, но гарантий нет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать на саммит Европейского совета, но 100 процентных гарантий нет. Об этом пишет «РБК-Украина» в Telegram-канале со ссылкой на неназванный источник в Европейском союзе (ЕС).

Мероприятие пройдет с 26 по 27 июня. «100 процентных гарантий [визита Зеленского] нет из-за сложного графика президента Украины», — приводит издание слова своего источника.

Сообщается, что во время саммита планируют обсудить достижение мира на Украине, а также вопросы поддержки Киева в военной и экономической сферах.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании. Там он должен встретится с королем страны Карлом III и премьер-министром Киром Стармером.

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