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19:40, 23 июня 2025Ценности

Внешний вид 48-летнего Бенедикта Камбербэтча на Неделе моды удивил фанатов

Мария Винар

Фото: Cinzia Camela / Globallookpress.com

Британский актер Бенедикт Камбербэтч посетил Неделю моды в Милане и удивил фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

48-летнего артиста заметили на показе люксового бренда Prada. Так, он предстал перед камерами в бежевом костюме, который состоял из пиджака и свободных брюк. Кроме того, на знаменитости были белая рубашка с принтом в виде синих пальм, фиолетовые кроссовки и солнцезащитные очки в черной оправе.

Читатели портала обсудили внешний вид звезды «Шерлока» и «Доктора Стрэнджа» в комментариях под материалом. «Камбербэтчу следовало бы надеть белую соломенную шляпу», «Выглядит так, как будто его одела мать», «Я скучаю по элегантному Бенедикту», «Странный мужчина», «Выглядит нелепо», — высказывались комментаторы.

Ранее сообщалось, что американский актер, режиссер и сценарист Аль Пачино встретился с новым Папой Римским Львом XIV и взволновал фанатов.

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