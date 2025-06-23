Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:50, 23 июня 2025Россия

За сутки от ударов ВСУ по российскому региону пострадали семь человек

Белгородский губернатор Гладков: 7 человек пострадали при атаках ВСУ на регион
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

За минувшие сутки при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничье Белгородской области ранения получили семь человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Атаки на наше приграничье Белгородской области продолжаются. К сожалению, есть раненые. Только за вчерашний день 7 человек было ранено, 3 из них — работники скорой медицинской помощи», — написал Гладков.

По его словам, стопроцентной гарантии безопасности для врачей, которые работают в условиях обстрелов со стороны ВСУ, не гарантируют даже оборудованные детекторами дронов и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или защита со стороны добровольческих отрядов «Орлан» и «Барс».

Власти Белгородской области, как уточнил Гладков, начнут оборудовать скорые по примеру сельхозтехники — «защитными мангалами». «Ищем всевозможные пути для того, чтобы защитить наших медиков», — заключил губернатор.

Вечером 22 июня ВСУ атаковали скорую в Шебекинском городском округе. В результате удара врач, фельдшер и водитель скорой помощи получили минно-взрывные травмы и баротравмы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не выбираем туриста». В Абхазии объяснили слова чиновницы о нищих отдыхающих из России

    Объявленного в международный розыск бизнесмена из России нашли в другой стране и задержали

    НАТО предупредили о полном позоре из-за Трампа

    Российская фигуристка показала фото в купальнике

    Запрещенная порнозвезда Бонни Блю объяснила свое отличие от других порномоделей

    В России предложили запретить перепрошивку телефонов

    Россиян предупредили о заморозках

    За сутки от ударов ВСУ по российскому региону пострадали семь человек

    Дерипаска анонсировал появление в России «новой Калифорнии»

    В Иране назвали причину вступления США в конфликт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости