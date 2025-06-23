За сутки от ударов ВСУ по российскому региону пострадали семь человек

За минувшие сутки при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничье Белгородской области ранения получили семь человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Атаки на наше приграничье Белгородской области продолжаются. К сожалению, есть раненые. Только за вчерашний день 7 человек было ранено, 3 из них — работники скорой медицинской помощи», — написал Гладков.
По его словам, стопроцентной гарантии безопасности для врачей, которые работают в условиях обстрелов со стороны ВСУ, не гарантируют даже оборудованные детекторами дронов и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или защита со стороны добровольческих отрядов «Орлан» и «Барс».
Власти Белгородской области, как уточнил Гладков, начнут оборудовать скорые по примеру сельхозтехники — «защитными мангалами». «Ищем всевозможные пути для того, чтобы защитить наших медиков», — заключил губернатор.
Вечером 22 июня ВСУ атаковали скорую в Шебекинском городском округе. В результате удара врач, фельдшер и водитель скорой помощи получили минно-взрывные травмы и баротравмы.