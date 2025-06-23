Захарова призвала Сербию к ответу на вопрос о поставках оружия Украине

Захарова: Власти Сербии должны ответить, поставляли ли они оружие Украине

Власти Сербии должны прямо ответить, поставлял ли Белград оружие Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Столько противоречивого я слышу на этот счет от официальных сербских представителей, что уже хочется какой-то ясности: было или не было», — написала дипломат в Telegram.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал болезненной для отношений Москвы и Белграда тему передачи сербской военной продукции Украине.

До этого Служба внешней разведки России сообщила, что Сербия использует обходные пути для поставок вооружений на Украину.