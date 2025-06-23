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17:54, 23 июня 2025Интернет и СМИ

Звезда «Что? Где? Когда?» рассказал о друзьях-иноагентах

Звезда «Что? Где? Когда?» Барщевский заявил, что у него есть друзья-иноагенты
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Бывший знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», заслуженный юрист России Михаил Барщевский рассказал, что у него есть друзья-иноагенты. Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube.

«Среди моих друзей тоже оказалось несколько иноагентов. Хотя "по понятиям", что называется, с моей точки зрения, они не иноагенты», — сказал Барщевский. Называть имена этих друзей звезда интеллектуальной игры отказался.

По словам Барщевского, некоторые из его знакомых-иноагентов получили статус в том числе из-за того, что необдуманно высказались в общественном пространстве. Другие же имеют стойкие убеждения, добавил юрист. «Его убеждения я готов оспаривать, если я с ними не согласен, в прямом разговоре с этим человеком. Если снесло крышу, зачем я буду тыкать пальцем и говорить, что снесло крышу?» — добавил он.

Ранее Барщевский назвал непростительными слова другого бывшего знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что тот считает нормальными атаки на Белгород. Юрист счел, что у Аскерова нестабильная психика.

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