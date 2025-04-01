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10:32, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Звезда «Что? Где? Когда?» назвал слова Аскерова о Белгороде непростительными

Звезда «Что? Где? Когда?» Барщевский заявил, что у Аскерова нестабильная психика
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Бывший знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», заслуженный юрист России Михаил Барщевский прокомментировал слова другого бывшего знатока Ровшана Аскерова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, что он считает нормальным удары украинской армии по мирному населению Белгорода. В интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube, он назвал эти слова непростительными.

«С моей точки зрения, Ровшан — человек со, скажем так, не совсем стабильной психикой. Вот и все. Это не вражеское заявление, как я думаю. Это желание показать: "А я вот такое могу сказать".», — заявил Барщевский.

Звезда телеигры добавила, что Аскерова нередко выгоняли со съемочной площадки «Что? Где? Когда?» за хамское поведение. При этом Барщевский уточнил, что считает заявления бывшего знатока, одобрившего атаки на Белгород, непростительными.

13 марта в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Аскеров заявил, что не испытывает сочувствия к жителям Белгорода, которые становятся жертвами атак Вооруженных сил Украины. Дудь, в свою очередь, назвал высказывание бывшего знатока совершенно людоедским.

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