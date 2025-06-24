Аэропорты Дубая возобновили работу

Аэропорты Дубая возобновили полноценную работу

Аэропорты Дубая после непродолжительной паузы возобновили полноценную работу. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата, их заявление приводит ТАСС.

«Аэропорты Дубая возобновили полноценную работу после временной паузы, введенной в качестве меры предосторожности. Аэропорты сотрудничают с авиакомпаниями, чтобы обеспечить выполнение полетов по расписанию, однако некоторые рейсы могут быть задержаны или отменены», — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация обновила указания для отечественных авиакомпаний из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Указания для российских эксплуатантов воздушных судов запрещают полеты в воздушном пространстве пяти стран: Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. Уточняется, что ограничения действуют до особого распоряжения — предварительно, до 02:59 по московскому времени 26 июня.