Детеныши диких кошек Жоффруа попозировали на камеру в российском зоопарке

В Новосибирском зоопарке показали видео с детенышами диких кошек Жоффруа

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило показали видео с детенышами редких диких кошек Жоффруа. Оно опубликовано в Telegram-канале учреждения.

На размещенных в сети кадрах один котенок позирует на камеру, сидя на песке в вольере, а второй с любопытством выглядывает из деревянного домика. В пресс-службе зоопарка рассказали, что кошки Жоффруа живут там с 2016 года, а размножаются — с 2019-го. А в 2025 году их семейство пополнилось двумя детенышами. Они растут и развиваются под присмотром матери и сотрудников учреждения.

Родина кошек Жоффруа — Южная Америка. Они водятся в густых кустарниковых зарослях, тенистых лесах и на обширных травянистых равнинах. Миниатюрные животные легко добывают пищу как на суше, так и в воде. Длина тела таких кошек достигает 60 сантиметров, а вес — от 2 до 5 килограммов. Из-за красивого меха с выразительным контрастным рисунком этот вид оказался под угрозой исчезновения.

Ранее в этом же зоопарке у пары бинтуронгов впервые в России появилось потомство. Эти животные внесены к Красную книгу Международного союза охраны природы и имеют статус «Уязвимый».