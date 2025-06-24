Катя Лель рассказала об одном страхе

Певица Катя Лель заявила, что превышает скорость только во сне

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала об одном из своих страхов. Ее цитирует Пятый канал.

По словам певицы, она предпочитает безопасную езду на машине. «Во снах могу скорость превысить, но не в реальности. Я всего два раза за рулем сидела. Всегда с водителем», — отметила она.

Ранее Катя Лель решила отнимать деньги у азартных людей ради их спасения. «Я очень адреналиновый, но не азартный человек. Спасаю от азарта других — забираю у них деньги. Потом, конечно, возвращаю», — поделилась исполнительница.