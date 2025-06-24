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12:43, 24 июня 2025Культура

Катя Лель рассказала об одном страхе

Певица Катя Лель заявила, что превышает скорость только во сне
Слава Иванов (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала об одном из своих страхов. Ее цитирует Пятый канал.

По словам певицы, она предпочитает безопасную езду на машине. «Во снах могу скорость превысить, но не в реальности. Я всего два раза за рулем сидела. Всегда с водителем», — отметила она.

Ранее Катя Лель решила отнимать деньги у азартных людей ради их спасения. «Я очень адреналиновый, но не азартный человек. Спасаю от азарта других — забираю у них деньги. Потом, конечно, возвращаю», — поделилась исполнительница.

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