Назван срок запуска эксперимента по регистрации граждан на границе России и Казахстана

Эксперимент по регистрации граждан на границе РФ и Казахстана начнется 30 июня

Эксперимент по регистрации граждан на границе России и Казахстана начнется 30 июня, путешествия между странами останутся безвизовыми. Об этом сообщило посольство РФ в Астане в своем Telegram-канале.

«Вводимая в качестве эксперимента новая процедура регистрации въезжающих в Российскую Федерацию иностранных граждан не является изменением в безвизовом режиме взаимных поездок граждан Российской Федерации и Республики Казахстан. Обращаем внимание на добровольный характер заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения "ruID"», — подчеркнули в диппредставительстве.

Уточняется, что эксперимент будет проводиться на всех пунктах пропуска в период с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года.

Ранее спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев пообещал укрепить дружбу с Россией. Об этом он сообщил на приеме, устроенном послом РФ в Казахстане Алексеем Бородавкиным