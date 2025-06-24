Обвинение затребовало сроки руководителям знаменитой российской секты Виссариона

В Новосибирске прокурор запросил до 14,5 года руководителям секты Виссариона

В Новосибирске прокурор запросил до 14,5 года руководителям секты Виссариона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Им предъявлены обвинения по статьям 239 («Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

Помимо этого Следственный комитет России добавил Ведерникову, руководителю школы при общине, обвинение по части 4 статьи 159 («Особо крупное мошенничество») УК РФ. По версии следствия, с 2017 по 2019 год соратник Виссариона тратил на свои нужды деньги, выделенные на школу общины. Ущерб составил пять миллионов рублей.

Тороп, Редькин и Ведерников и до момента их задержания 2020 году причинили 16 потерпевшим моральный вред, шести лицам — тяжкий вред здоровью и одному причинен вред здоровью средней тяжести.

В декабре 2020 года суд Новосибирска наложил арест на имущество лидеров секты «Церковь последнего завета» Торопа, Редькина и Ведерникова. Общая сумма арестованного имущества оценивается в восемь миллионов рублей.

В общине Виссариона проживают последователи Торопа со всех регионов России. Они занимают несколько поселений в Красноярском крае. В прошлом глава секты работал слесарем, а затем ушел в патрульно-постовую службу. В 1991 году он объявил себя Виссарионом, а потом реинкарнацией Иисуса Христа. Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно откладывается.

Прокурор запросил для них сроки от 13 лет до 14,5 года в колонии строгого режима. Также попросил удовлетворить иски о возмещении морального вреда на суммы от пяти до 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о возглавляемой царем, пророком и уголовником секте.