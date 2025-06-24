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13:07, 24 июня 2025Экономика

Казахстан взял китайскую госкорпорацию в партнеры по добыче нефти

Казахстан подписал контракт с китайской CNOOC на добычу нефти на Каспии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Минэнерго Казахстана и госхолдинг «Казмунайгаз» подписали с китайской CNOOC, одной из крупнейших в КНР госкорпораций в сфере добычи углеводородов, контракт на разведку и добычу нефти в рамках шельфового проекта Жылыой в северо-восточной части Каспийского моря. Об этом со ссылкой на пресс-службу казахстанской компании сообщает «Курсив».

CNOOC зашла в Казахстан через «дочку» CNOOC Hong Kong Holding Limited, для китайской компании это первый такой контракт. Партнерство предусматривает совместную реализацию проекта на паритетной основе.

Отмечается, что финансирование именно геологоразведочных работ обеспечит китайская корпорация. Речь в том числе идет о бурении одной скважины глубиной два километра, дальнейшей сейсморазведке и бурение второй скважины глубиной 4,5 километра.

По предварительным оценкам «Казмунайгаза», геологический потенциал участка составляет более 185 миллиона тонн нефти. Компания искала стратегического партнера для реализации проекта с сентября 2024 года, сформулировав перед этим перечень требований к сотрудничеству.

В мае министр энергетики Ерлан Аккенов объяснил, что Казахстан не может сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и собирается увеличивать ее, потому что 70 процентов добычи в стране контролируют три крупных международных консорциума. А что касается месторождений, находящихся в ведении государственного «Казмунайгаза», то добычу там «практически» нельзя снизить.

Казахстан называют одним из главных раздражителей для лидера ОПЕК Саудовской Аравии, поскольку республика хронически превышала установленные для нее квоты на добычу нефти.

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