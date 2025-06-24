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15:38, 24 июня 2025Экономика

На Филиппинах произошло сильное землетрясение

На Филиппинах зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4
Виктория Клабукова

Фото: Ivy Marie Mangadlao / AP

На Филиппинах зафиксировано сильное землетрясение. Об этом извещает местный Институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS).

Сейсмические толчки наблюдались в 10 часов утра по местному времени (5 часов утра по Москве) в провинции Восточный Давао близ муниципалитета Баганга на юге республики. Магнитуда составила 6,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее мощное землетрясение произошло в Папуа-Новой Гвинее. Его магнитуда составила 5,3, а эпицентр располагался в 81 километре к юго-востоку от города Кимбе.

Подземные толчки накануне ощутили и в российском регионе. Землетрясение силой 4,5 зафиксировали у побережья южных Курил. Угрозу цунами в регионе не объявляли.

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