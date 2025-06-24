Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:32, 24 июня 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам назвали способ избавиться от насекомых в квартире без химикатов

Биолог Ноздрина предложила выращивать мяту для борьбы с насекомыми
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Базилик и перечная мята помогут избавиться от насекомых в квартире, рассказала «Ленте.ру» доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета Росбиотех Татьяна Ноздрина. Она рекомендовала выращивать эти растения на подоконнике.

«Вывести насекомых можно без применения репеллентов или липких лент. Можно вырастить на своем подоконнике неприхотливые однолетние растения такие, как базилик, перечную мяту, бархатцы.Опытным цветоводам можно присмотреться к лаванде и лемонграссу», — предложила биолог.

Эти растения, как она объяснила, не только борются с мухами и комарами, но также способны отпугивать моль. Такие рекомендации, как считает Ноздрина, особенно актуальны для владельцев домашних животных.

«Домашним животным вредно дышать репеллентами. Кроме того, для них есть риск попасть в липкую ловушку лапами», — предупредила эксперт.

Ранее сообщалось, что турист из Краснодара попытался провезти через Крымский мост карманный огнемет. Россиянин признался, что он вдохновился примером миллиардера Илона Маска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции больше сотни подростков подверглись нападению со шприцами. Что известно о происшествии?

    Назван вероятный сценарий конфликта Ирана и США

    Сосредоточенный удар ВС России обратил в бегство ВСУ в ДНР

    Депутат Рады раскрыл цель приглашения Зеленского на ужин с лидерами стран НАТО

    Число выпущенных по Израилю ракет посчитали

    Россиянам назвали способ избавиться от насекомых в квартире без химикатов

    Названа удивительная польза черного кофе

    Блогерша описала мужские профессии в Египте фразой «в России за такое не берутся»

    Бизнес в России стали реже волновать санкции

    Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости