Россиянам назвали способ избавиться от насекомых в квартире без химикатов

Биолог Ноздрина предложила выращивать мяту для борьбы с насекомыми

Базилик и перечная мята помогут избавиться от насекомых в квартире, рассказала «Ленте.ру» доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета Росбиотех Татьяна Ноздрина. Она рекомендовала выращивать эти растения на подоконнике.

«Вывести насекомых можно без применения репеллентов или липких лент. Можно вырастить на своем подоконнике неприхотливые однолетние растения такие, как базилик, перечную мяту, бархатцы.Опытным цветоводам можно присмотреться к лаванде и лемонграссу», — предложила биолог.

Эти растения, как она объяснила, не только борются с мухами и комарами, но также способны отпугивать моль. Такие рекомендации, как считает Ноздрина, особенно актуальны для владельцев домашних животных.

«Домашним животным вредно дышать репеллентами. Кроме того, для них есть риск попасть в липкую ловушку лапами», — предупредила эксперт.

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