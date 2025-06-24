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19:23, 24 июня 2025Экономика

Россияне устремились на Рублевку

Покупатели загородного жилья в Москве устремились на Рублево-Успенское шоссе
Александра Качан (Редактор)

Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Рублево-Успенское шоссе стало одним из самых популярных направлений среди покупателей загородной недвижимости в Москве. Об этом рассказал генеральный директор ГК «Атера» Ашот Саркисов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, на интерес к Рублевке положительно повлияло открытие проспекта Багратиона. «Когда платную дорогу продлили до "Москва-Сити", отчетливо стала заметна миграция на Рублевское шоссе», — объяснил Саркисов.

Помимо Рублевки, покупатели активно интересуются домами в районах Новорижского, Минского, Киевского и Калужского шоссе. Важным фактором при выборе жилья для многих является экология, из-за чего растет спрос на участки около леса. Саркисов отметил, что в целом клиенты в элитном сегменте обращают внимание на все детали — от системы безопасности до сортировки мусора. Идеальным вариантом считается коттеджный поселок, сочетающий в себе городскую функциональность и загородное уединение.

Ранее россияне рассказали, что их не устраивает в собственных дачах. Полностью довольны своим загородным домом оказались лишь 30 процентов участников опроса.

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