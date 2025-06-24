Россиянин жестко поговорил с бородатым мигрантом о его пользе и попал на видео

Россиянин жестко поговорил с мигрантом, его сняли на видео

Россиянин жестко поговорил с бородатым мигрантом, поставив его на место, и попал на видео. Ролик с его участием опубликовал Telegram-канал «Русские новости».

На кадрах мужчины встречаются на улице. «Вы террорист?» — спрашивает у иностранца мужчина, указывая на его окладистую бороду. Затем он спрашивает, из какой страны прибыл мигрант. «Из Таджикистана», — отвечает тот. «Вы — несчастный человек. (...) Потому что Вы не пригодились у себя на родине. Вы приехали в чужую страну с чужой [для Вас] религией. Вас пустили сюда добрые русские люди», — заявил ему россиянин.

Затем мужчина спросил, где работает иностранец и какую пользу он приносит России. Мигрант отвечает, что ведет предпринимательскую деятельность. «Ты должен здесь ходить, прижав уши, и быть благодарным этой стране», — ответил ему россиянин. Затем видео обрывается.

Ранее в Госдуме предложили альтернативу мигрантам из Средней Азии. Глава комитета нижней палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что в стране могли бы работать больше граждан КНДР. По его словам, северокорейцы «никогда не бывали проблемой изнанки миграционной».