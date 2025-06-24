Участник СВО стал искать дом для потерявшего хозяина кота по кличке Кот из Курской области

Участник СВО из Перми ищет новый дом для потерявшего дом кота, который помогал бойцам в зоне боевых действий. Об этом сообщает издание «Подъем!»
Кот по кличке Кот долгое время жил с российскими военными в Курской области и удивительным образом чувствовал приближение обстрелов. Перед началом ударов животное первым мчалось в убежище, предупреждая бойцов об опасности.
Однако после окончания боевых действий кот оказался в сложной ситуации: сначала его первого хозяина не смогли спасти после ранения. Тогда его приютил товарищ бойца по имени Андрей и отвез к своей матери под Пермь. Но недавно женщины не стало, а сам Андрей сейчас находится в больнице. Боец обратился к пермским волонтерам с просьбой отловить Кота, увезти его с дачного участка, где его подкармливают соседи, и найти ему дом. Кот уже приехал в Пермь, вскоре его ждет полный медицинский осмотр.
«В четверг соседи доставят кота в приют, где ему сделают прививки и обработку, — рассказали в организации "Счастливый хвост". — Затем будем искать ему новый дом. Уже есть желающие, но пока не из Перми».
Волонтеры отмечают, что кот явно был домашним и привык к свободе: вероятно, до начала боевых действий он жил в приграничной деревне. «Это контактный, не дикий кот, который заслуживает хороших хозяев», — добавили в приюте.
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