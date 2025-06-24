Участник СВО стал искать дом для потерявшего хозяина кота по кличке Кот из Курской области

Участник СВО из Перми стал искать дом для кота, предупреждавшего об обстрелах

Участник СВО из Перми ищет новый дом для потерявшего дом кота, который помогал бойцам в зоне боевых действий. Об этом сообщает издание «Подъем!»

Кот по кличке Кот долгое время жил с российскими военными в Курской области и удивительным образом чувствовал приближение обстрелов. Перед началом ударов животное первым мчалось в убежище, предупреждая бойцов об опасности.

Однако после окончания боевых действий кот оказался в сложной ситуации: сначала его первого хозяина не смогли спасти после ранения. Тогда его приютил товарищ бойца по имени Андрей и отвез к своей матери под Пермь. Но недавно женщины не стало, а сам Андрей сейчас находится в больнице. Боец обратился к пермским волонтерам с просьбой отловить Кота, увезти его с дачного участка, где его подкармливают соседи, и найти ему дом. Кот уже приехал в Пермь, вскоре его ждет полный медицинский осмотр.

«В четверг соседи доставят кота в приют, где ему сделают прививки и обработку, — рассказали в организации "Счастливый хвост". — Затем будем искать ему новый дом. Уже есть желающие, но пока не из Перми».

Волонтеры отмечают, что кот явно был домашним и привык к свободе: вероятно, до начала боевых действий он жил в приграничной деревне. «Это контактный, не дикий кот, который заслуживает хороших хозяев», — добавили в приюте.

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