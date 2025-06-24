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17:39, 24 июня 2025Мир

В Финляндии назвали самого злого европейского лидера

Профессор Малинен назвал фон дер Ляйен самым злым европейским лидером
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен самым злым европейским лидером. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Вы либо самый некомпетентный, либо самый злой лидер, который был в Европе со времен Адольфа Гитлера», — написал он.

Так профессор отреагировал на слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европейский союз интегрирует оборонную промышленность так, как если бы Киев был в составе объединения.

Она также назвала Украину родиной необычайных инноваций.

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