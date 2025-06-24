В Финляндии назвали самого злого европейского лидера

Профессор Малинен назвал фон дер Ляйен самым злым европейским лидером

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен самым злым европейским лидером. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Вы либо самый некомпетентный, либо самый злой лидер, который был в Европе со времен Адольфа Гитлера», — написал он.

Так профессор отреагировал на слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европейский союз интегрирует оборонную промышленность так, как если бы Киев был в составе объединения.

Она также назвала Украину родиной необычайных инноваций.