Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:12, 24 июня 2025Россия

В Госдуме пошутили о Трампе и третьей мировой войне

Депутат ГД Картаполов пошутил о президенте США Трампе и третьей мировой войне
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент США Дональд Трамп уговорил все страны пойти на мировую — на третью мировую. Картинку с такой подписью опубликовал в Telegram депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

«И не поспоришь», — пошутил он. Это изображение депутат опубликовал после объявления Трампа о договоренности Израиля и Ирана заключить перемирие, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

Ранее Трампа уличили в совершении исторической ошибки после того, как он решил нанести удары по ядерным объектам Ирана.

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала деструктивную роль Запада в конфликте Израиля и Ирана.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили по России ракету «Нептун»

    В США потребовали запретить Трампу продвигать криптовалюту

    В Госдуме пошутили о Трампе и третьей мировой войне

    В России назвали три урока из войны Израиля и Ирана

    Стало известно об установлении полного контроля Россией над территорией ЛНР

    Следователи назвали вывозивших жителей Курской области из РФ командиров ВСУ

    Туристы устроили массовую драку и столкнули женщину в воду на отдыхе в Европе

    Обновленное мобильное приложение Газпромбанка стало доступно в AppStore

    Казахстан взял китайскую госкорпорацию в партнеры по добыче нефти

    На Украине назвали последствия перемирия США с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости