В Минобороны раскрыли подробности последних боев с ВСУ в Сумской области

Минобороны: Российские войска продвинулись в районах трех сел в Сумской области

Российские войска продвинулись в районах трех населенных пунктов в Сумской области. Подробности последних боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на этом направлении раскрыли в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю линии фронта на сумском направлении, где сейчас создается буферная зона безопасности.

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) продвинулись в районах населенных пунктов Ястребиное, Андреевка и Садки, где вели бои с двумя бригадами противника — механизированной и десантно-штурмовой.

Кроме того, бойцы подразделения продвинулись на харьковском направлении — в районах населенных пунктов Окоп, Уды, Охримовка, Зеленое, а также Волчанск. Здесь поражение удалось нанести четырем бригадам теробороны ВСУ и одной механизированной бригаде.

Как уточнили в министерстве, общие потери противника на обоих направлениях за последние сутки достигли 235 солдат и нескольких единиц техники, среди которой — две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая гаубицу М777 производства США. Также было уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось о занятии Российской Армией еще одного населенного пункта в Донецкой народной республике. Речь шла о селе Дылеевка, бои за которое вели военнослужащие подразделения «Южной» группировки войск.